27 января 2026 в 06:49

Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству

Мощность майнеров и ЦОДов в России выросла на 33% до 4 ГВт в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мощность объектов майнинга и центров обработки данных в России за год возросла на 33% до 4 ГВт, заявили ТАСС в «Системном операторе». Отмечается, что на эту сферу сейчас приходится около 2% общего потребления электроэнергии в РФ.

По нашей оценке, совокупная присоединенная мощность объектов энергоемких вычислений в России в 2025 году составила порядка 4 ГВт, а в 2024 году — порядка 3 ГВт, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Госдуме разработают законодательную базу для регулирования криптовалют, в частности определят правила их создания и майнинга, сообщил депутат ГД Анатолий Аксаков. Кроме того, парламентарии обозначат оборот криптовалют и запрет на их использование внутри страны в качестве платежного средства.

До этого правоохранители пресекли деятельность незаконной фермы по добыче криптовалюты, которая успела причинить ущерб на 5 млн рублей. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых все майнинговое оборудование было конфисковано. Следствие работает над установлением лиц, причастных к организации нелегального предприятия.

майнинг
энергопотребление
электричество
Россия
