Экс-советник Пентагона одной фразой описал ситуацию на Ближнем Востоке Макгрегор предрек третью мировую войну из-за эскалации на Ближнем Востоке

Человечество находится на пути к третьей мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке усиливает глобальные риски.

Мы находимся на пути к третьей мировой войне, — написал полковник.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули аналитики.

Центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» между тем сообщил о масштабных потерях США после атак на американские базы на Ближнем Востоке. По его данным, удары по базе Аль-Дафра в ОАЭ и Пятому флоту ВМС США привели к гибели и ранению свыше 200 бойцов.

Кроме того, иранские военные до этого объявили о законности своих ударов по военным базам США во всех странах Ближнего Востока. При этом в вооруженных силах подчеркнули, что уважают интересы и суверенитет каждого из своих соседей.