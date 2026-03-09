Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:00

Экс-советник Пентагона одной фразой описал ситуацию на Ближнем Востоке

Макгрегор предрек третью мировую войну из-за эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Человечество находится на пути к третьей мировой войне, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке усиливает глобальные риски.

Мы находимся на пути к третьей мировой войне, — написал полковник.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули аналитики.

Центральный штаб ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» между тем сообщил о масштабных потерях США после атак на американские базы на Ближнем Востоке. По его данным, удары по базе Аль-Дафра в ОАЭ и Пятому флоту ВМС США привели к гибели и ранению свыше 200 бойцов.

Кроме того, иранские военные до этого объявили о законности своих ударов по военным базам США во всех странах Ближнего Востока. При этом в вооруженных силах подчеркнули, что уважают интересы и суверенитет каждого из своих соседей.

Иран
войны
США
Ближний Восток
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.