Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана

Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана МИД Ирана: США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам республики

Соединенные Штаты начали военную операцию в Иране, чтобы получить доступ к нефтяным ресурсам страны, заявил представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи на брифинге, отрывок которого опубликовал телеканал SNN. По его словам, в истинных мотивах Вашингтона нет никаких сомнений.

Относительно того, что является целью США, сомнений нет, до сих пор никто не сомневался в том, что целью США является получить доступ к нефтяным ресурсам, — сказал Багаи.

Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком предположил, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана. По его словам, на это указывает требование американским президентом Дональдом Трампом безоговорочной капитуляции Тегерана. Дотком уверен, что США и Израиль проигрывают.

При этом Иран также собирается продолжать развитие ядерных технологий. Как отметил руководитель организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, Тегеран не собирается делать паузы в этом процессе.