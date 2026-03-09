Серия мощных взрывов потрясла столицу Ирана

Серия мощных взрывов прогремела в столице Ирана утром 9 марта, сообщил телеканал CNN. Корреспонденты пояснили, что по звуку они напоминали авиационные удары.

Инцидент случился практически сразу после рассвета. Журналисты подчеркивают, что эпицентр взрывов находился в юго-западной части Тегерана. Информация о разрушениях пока не поступала.

Ранее представители пресс-службы ЦАХАЛ заявили, что объекты по производству ракетных двигателей и площадки для запуска баллистических ракет на территории Ирана подверглись ударам со стороны израильской армии. Военные силы страны также нанесли удары по различным элементам инфраструктуры в республике.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм писал в соцсетях, что израильским партнерам США следует проявлять осторожность при выборе целей для атак в Иране. По его мнению, крайне важно сохранить в целости нефтяную инфраструктуру Исламского государства. Грэм пояснил, что основная цель — освобождение местных жителей и предоставление им возможности начать более качественную жизнь.

До этого военный корреспондент Александр Харченко заявлял, что огромные человеческие потери ждут США в случае начала наземной операции против Ирана. Специалист уверен, что это связано с отсутствием надежной защиты от атак FPV-дронов.