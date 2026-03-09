Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:20

Серия мощных взрывов потрясла столицу Ирана

CNN: серия взрывов произошла в Тегеране утром 9 марта

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Серия мощных взрывов прогремела в столице Ирана утром 9 марта, сообщил телеканал CNN. Корреспонденты пояснили, что по звуку они напоминали авиационные удары.

Инцидент случился практически сразу после рассвета. Журналисты подчеркивают, что эпицентр взрывов находился в юго-западной части Тегерана. Информация о разрушениях пока не поступала.

Ранее представители пресс-службы ЦАХАЛ заявили, что объекты по производству ракетных двигателей и площадки для запуска баллистических ракет на территории Ирана подверглись ударам со стороны израильской армии. Военные силы страны также нанесли удары по различным элементам инфраструктуры в республике.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм писал в соцсетях, что израильским партнерам США следует проявлять осторожность при выборе целей для атак в Иране. По его мнению, крайне важно сохранить в целости нефтяную инфраструктуру Исламского государства. Грэм пояснил, что основная цель — освобождение местных жителей и предоставление им возможности начать более качественную жизнь.

До этого военный корреспондент Александр Харченко заявлял, что огромные человеческие потери ждут США в случае начала наземной операции против Ирана. Специалист уверен, что это связано с отсутствием надежной защиты от атак FPV-дронов.

Тегеран
Иран
авиаудары
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
В Совфеде хотят мотивировать россиян работать после пенсии
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.