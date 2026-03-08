Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:50

«Заставляют народ ненавидеть нас»: в США указали на ошибку операции в Иране

Подполковник Дэвис: действия США в Иране порождают ненависть к американцам

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная операция в Иране не способствует достижению целей Соединенных Штатов, такое мнение в социальной сети X высказал военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, вместо этого Вашингтон лишь порождает ненависть к себе среди мирных жителей республики. Дэвис убежден, что «разрушение ради разрушения» лишено всякого смысла.

Если цель состоит лишь в том, чтобы причинить страдания мирному населению, то, безусловно, это удастся. Но даже в этом случае как это способствует достижению военных целей США? Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше, — заявил аналитик.

Ранее Дэвис обратил внимание, что ответные атаки Ирана уничтожили ключевые американские военные объекты по всему Ближнему Востоку. По его мнению, шансы США на военную победу равны нулю. Подполковник также отметил, что цена агрессии для американской администрации уже стала неприемлемой.

США
Иран
Тегеран
мирные жители
войны
конфликты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HIMARS «замолчал» после удара российской армии под Харьковом
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.