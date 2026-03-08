«Заставляют народ ненавидеть нас»: в США указали на ошибку операции в Иране Подполковник Дэвис: действия США в Иране порождают ненависть к американцам

Военная операция в Иране не способствует достижению целей Соединенных Штатов, такое мнение в социальной сети X высказал военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, вместо этого Вашингтон лишь порождает ненависть к себе среди мирных жителей республики. Дэвис убежден, что «разрушение ради разрушения» лишено всякого смысла.

Если цель состоит лишь в том, чтобы причинить страдания мирному населению, то, безусловно, это удастся. Но даже в этом случае как это способствует достижению военных целей США? Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше, — заявил аналитик.

Ранее Дэвис обратил внимание, что ответные атаки Ирана уничтожили ключевые американские военные объекты по всему Ближнему Востоку. По его мнению, шансы США на военную победу равны нулю. Подполковник также отметил, что цена агрессии для американской администрации уже стала неприемлемой.