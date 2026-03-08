Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 16:24

В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном

Подполковник Дэвис: Трамп не может нанести Ирану военное поражение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ответные атаки Ирана уничтожили ключевые американские военные объекты по всему Ближнему Востоку, а шансы Вашингтона на военную победу равны нулю, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. Аналитик также отметил, что цена агрессии для американской администрации уже стала неприемлемой.

Критически важные объекты США, включая радиолокационные станции и военные базы, находятся под ударом по всему региону, — говорится в сообщении.

Ранее американские журналисты сообщили, что военная кампания против Ирана и ее последствия для экономики стали серьезной политической проблемой для республиканцев перед выборами в конгресс, спровоцировав раскол среди сторонников Дональда Трампа. Видные представители движения MAGA, включая Такера Карлсона, Мегин Келли и Марджори Тейлор Грин, обвинили президента в нарушении обещаний не начинать новые войны и не отправлять военных за границу.

Кроме того, информированные источники в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты разработали несколько вариантов силового давления на ядерные объекты Ирана, включая захват и уничтожение ключевых элементов инфраструктуры. В планировании возможных операций участвовали Центральное командование США и израильские союзники.

Иран
США
войны
Ближний Восток
