Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:33

Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США

Bloomberg сообщил о расколе в стане сторонников Трампа из-за войны в Иране

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана и ее экономические последствия стали серьезной политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс, вызвав раскол среди сторонников главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что видные фигуры движения MAGA, включая Такера Карлсона, Мегин Келли и Марджори Тейлор Грин, обвинили президента в нарушении предвыборных обещаний не начинать новые войны и не отправлять американцев за рубеж.

Никто не должен умирать за чужое государство, — сказала Келли в эфире своей радиопередачи.

Ранее информированные источники сообщили, что американские власти рассматривают возможность захвата иранского острова Харк в Персидском заливе, имеющего для Тегерана стратегическое значение. На острове расположен ключевой терминал, через который проходит почти 90% экспортных поставок иранских нефтепродуктов.

Кроме того, политолог Юрий Светов заявил, что главной целью военной кампании США против Ирана является получение боевого опыта. По мнению эксперта, американская сторона готова нести потери в обмен на отработку навыков ведения современных конфликтов.

США
Дональд Трамп
Иран
республиканцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва магистральных трубопроводов в Тегеране
Лукашенко раскрыл, как часто бывал в ресторанах
Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове
Лерчек приняла неожиданное решение после операции в онкореанимации
Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта
Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку
Власти Ирана намерены сохранить память о детях, погибших от удара США
Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов
КСИР пообещал Трампу удар возмездия в ближайшее время
Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта
Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана
Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске
Удар трехтонной бомбы ВС России привел к гробовой тишине в эфире ВСУ
«Новая фаза»: в Иране заявили о химической войне
Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов
Песков раскрыл, кому Киев адресовал подрыв «Северного потока»
В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран
Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»
В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.