Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США Bloomberg сообщил о расколе в стане сторонников Трампа из-за войны в Иране

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана и ее экономические последствия стали серьезной политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс, вызвав раскол среди сторонников главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что видные фигуры движения MAGA, включая Такера Карлсона, Мегин Келли и Марджори Тейлор Грин, обвинили президента в нарушении предвыборных обещаний не начинать новые войны и не отправлять американцев за рубеж.

Никто не должен умирать за чужое государство, — сказала Келли в эфире своей радиопередачи.

Ранее информированные источники сообщили, что американские власти рассматривают возможность захвата иранского острова Харк в Персидском заливе, имеющего для Тегерана стратегическое значение. На острове расположен ключевой терминал, через который проходит почти 90% экспортных поставок иранских нефтепродуктов.

Кроме того, политолог Юрий Светов заявил, что главной целью военной кампании США против Ирана является получение боевого опыта. По мнению эксперта, американская сторона готова нести потери в обмен на отработку навыков ведения современных конфликтов.