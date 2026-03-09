Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 21:30

Дроны ВСУ ударили по трем мирным жителям в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Три жителя Донецкой Народной Республики — двое мужчин и женщина — пострадали во время атаки ВСУ, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, один из дронов атаковал машину на дороге между Горловкой и Донецком, второй БПЛА ударил по центру Горловки.

В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадал мужчина 1976 г. р., — написал Пушилин.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель села Илек Беловского района Курской области. 55-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. От взрывной волны повреждения получили крыша и фасад частного жилого дома.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки украинских вооруженных сил. Мужчина с осколочными ранениями ног доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинских беспилотников на жилые дома в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. В результате удара повреждены 12 домов.

