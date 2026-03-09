Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 15:31

Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском

Дрон ВСУ ранил мужчину в Курской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек Беловского района, в результате чего пострадал 55-летний мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, решается вопрос о госпитализации пострадавшего. Взрывной волной повреждены крыша и фасад жилого строения.

Подлые атаки нацистов продолжаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина. У него акубаротравма, решаем вопрос с госпитализацией. Также повреждены крыша и фасад дома, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что при падении обломков беспилотника пострадал местный житель. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки украинских вооруженных сил. Мужчина с осколочными ранениями ног доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинских беспилотников на жилые дома в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. В результате удара повреждены 12 домовладений.

Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.