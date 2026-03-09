Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском

Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском Дрон ВСУ ранил мужчину в Курской области

Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек Беловского района, в результате чего пострадал 55-летний мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, решается вопрос о госпитализации пострадавшего. Взрывной волной повреждены крыша и фасад жилого строения.

Подлые атаки нацистов продолжаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина. У него акубаротравма, решаем вопрос с госпитализацией. Также повреждены крыша и фасад дома, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что при падении обломков беспилотника пострадал местный житель. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки украинских вооруженных сил. Мужчина с осколочными ранениями ног доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинских беспилотников на жилые дома в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. В результате удара повреждены 12 домовладений.