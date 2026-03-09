Раскрыты последствия роста цен на нефть для России

Цена нефти Brent впервые за четыре года превысила $118 (9,3 тыс. рублей) за баррель, что выгодно для России, так как сокращается дисконт на отечественную нефть и растет мировая цена, заявил директор департамента Первоуральскбанка Артем Тузов в интервью MK.RU. По мнению эксперта, дефицит бюджета может смениться профицитом, однако фискальная политика вряд ли изменится, так как налоговые инициативы готовились на долгосрочную перспективу.

Если смотреть на цифры — [Россия] выигрывает. Во-первых, сокращается дисконт: скидка, с которой продавалась российская нефть, уже упала с $20 (1,5 тыс. рублей. — NEWS.ru) до $5 (396 рублей. — NEWS.ru) за баррель и может исчезнуть совсем. Во-вторых, растет сама мировая цена барреля. В результате дефицит нашего бюджета может смениться профицитом, — сказал он.

Ранее мировые цены на нефть подскочили более чем на 26%, обновив максимумы с середины 2022 года на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. Основной причиной роста стала фактическая блокада Ормузского пролива, которая парализовала значительную часть региональных поставок и вынудила производителей сокращать добычу из-за переполненных хранилищ.

Кроме того, американские эксперты предположили, что цена нефти может подняться до $215 (17 тыс. рублей) за баррель в случае длительной блокады Ормузского пролива, перекрывающей поставки с Ближнего Востока. Аналитики допускают такой сценарий при затяжном закрытии ключевого маршрута.