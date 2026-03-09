Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 16:16

Раскрыты последствия роста цен на нефть для России

Финансовый эксперт Тузов: Россия выиграет от роста мировых цен на нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Цена нефти Brent впервые за четыре года превысила $118 (9,3 тыс. рублей) за баррель, что выгодно для России, так как сокращается дисконт на отечественную нефть и растет мировая цена, заявил директор департамента Первоуральскбанка Артем Тузов в интервью MK.RU. По мнению эксперта, дефицит бюджета может смениться профицитом, однако фискальная политика вряд ли изменится, так как налоговые инициативы готовились на долгосрочную перспективу.

Если смотреть на цифры — [Россия] выигрывает. Во-первых, сокращается дисконт: скидка, с которой продавалась российская нефть, уже упала с $20 (1,5 тыс. рублей. — NEWS.ru) до $5 (396 рублей. — NEWS.ru) за баррель и может исчезнуть совсем. Во-вторых, растет сама мировая цена барреля. В результате дефицит нашего бюджета может смениться профицитом, — сказал он.

Ранее мировые цены на нефть подскочили более чем на 26%, обновив максимумы с середины 2022 года на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. Основной причиной роста стала фактическая блокада Ормузского пролива, которая парализовала значительную часть региональных поставок и вынудила производителей сокращать добычу из-за переполненных хранилищ.

Кроме того, американские эксперты предположили, что цена нефти может подняться до $215 (17 тыс. рублей) за баррель в случае длительной блокады Ормузского пролива, перекрывающей поставки с Ближнего Востока. Аналитики допускают такой сценарий при затяжном закрытии ключевого маршрута.

нефть
цены
Иран
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Астроном раскрыл опасность корональных дыр на Солнце
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.