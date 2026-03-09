IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений

Обновление смартфона может защитить его от приложений с вредоносным программным обеспечением, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Он отметил, что обновления часто содержат улучшения в области безопасности.

Нужно вовремя обновлять устройства, чтобы закрыть возможные лазейки, которые иногда можно найти в старых версиях. Чтобы эти лазейки уже были закрыты разработчиками, которые создают операционные системы для телефонов. Важный момент: не скачивать из неизвестных источников неизвестные программы и приложения. Следует стараться руководствоваться только официальными источниками, такими, как встроенные в систему магазины приложений. Если система предупреждает или отговаривает вас при установке, нужно не поддаваться мыслям вроде «все будет нормально». В значительной степени именно из-за этого люди и сталкиваются с проблемами, ― объяснил Геллер.

Ранее управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями сообщило, что мошенническая схема с использованием вредоносного ПО, скрытого в безобидных на вид приложениях, заразила 25 млн Android-устройств для искусственной накрутки рекламного трафика. Программы имитировали посещения сайтов в скрытых окнах, автоматически открывая ресурсы без ведома пользователей.