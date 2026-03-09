Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 17:23

IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений

IT-эксперт Геллер: обновление смартфона может спасти от вирусных приложений

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обновление смартфона может защитить его от приложений с вредоносным программным обеспечением, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Он отметил, что обновления часто содержат улучшения в области безопасности.

Нужно вовремя обновлять устройства, чтобы закрыть возможные лазейки, которые иногда можно найти в старых версиях. Чтобы эти лазейки уже были закрыты разработчиками, которые создают операционные системы для телефонов. Важный момент: не скачивать из неизвестных источников неизвестные программы и приложения. Следует стараться руководствоваться только официальными источниками, такими, как встроенные в систему магазины приложений. Если система предупреждает или отговаривает вас при установке, нужно не поддаваться мыслям вроде «все будет нормально». В значительной степени именно из-за этого люди и сталкиваются с проблемами, ― объяснил Геллер.

Ранее управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями сообщило, что мошенническая схема с использованием вредоносного ПО, скрытого в безобидных на вид приложениях, заразила 25 млн Android-устройств для искусственной накрутки рекламного трафика. Программы имитировали посещения сайтов в скрытых окнах, автоматически открывая ресурсы без ведома пользователей.

смартфоны
телефоны
гаджеты
вирусы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный госпиталь США в Германии срочно готовят к приему раненных
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.