В Москве нашли тело Ленина

Гражданин по фамилии Ленин найден мертвым на юго-западе Москвысообщает MK.RU. Предварительно, смерть 40-летнего мужчины носила насильственный характер.

Характер и локализация телесных повреждений указывают на то, что мужчина мог покончить с собой. Следователи опросили соседей.

До этого в общежитии УрФУ в Новокольцовском обнаружили тело 21-летнего студента второго курса Уральского гуманитарного института. По словам соседа погибшего, он нашел его утром около 09:00. Одногруппник юноши признался, что запомнил его как любящего пофилософствовать человека. Одной из версии произошедшего называется суицид.

Ранее сообщалось, что тело пропавшей паломницы Натальи нашли в лесу на Валааме, острове на Ладожском озере, Следствие рассматривает одной из основных версий самоубийство. Мать девушки рассказала, что незадолго до исчезновения она писала ей о проклятии. По ее словам, Наталья также жаловалась на проблемы со сном — она не могла уснуть несколько суток. Общение прервалось в ночь перед пропажей.