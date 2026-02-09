Мать пропавшей на Валааме россиянки рассказала о ее последних сообщениях Пропавшая после службы в монастыре Простакова писала матери о проклятии

Пропавшая после службы в монастыре на Валааме россиянка Наталья Простакова незадолго до исчезновения писала матери Татьяне о проклятии, сообщает портал E1.ru. Родственница рассказала о переписке, которая прервалась в ночь перед пропажей.

По ее словам, Наталья также рассказала о проблемах со сном и сообщила, что не может уснуть в течение нескольких суток. В ответ мать посоветовала дочери принять глицин.

Она ответила: «Хорошо». Одно слово. Я писала ей, что хватит мотаться, чтобы ехала домой, мы ее очень ждем. Это сообщение еще прочитано, а потом связь прервалась, — уточнила мать пропавшей.

Она добавила, что Простакова уехала в монастырь после расставания с мужчиной.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга, которая жила на территории монастыря на острове Валаам, вышла на прогулку и пропала без вести. Девушка исчезла после утренней службы 2 февраля. Поиски велись на ближайших островах, куда можно добраться по льду. Знакомая пропавшей рассказала, что она пришла в монастырь примерно полгода назад. По ее мнению, Наталья могла отправиться на прогулку. Она добавила, что пропавшая девушка часто уходила и не боялась гулять одна.