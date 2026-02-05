Послушница из Валаамского монастыря исчезла после утренней службы Жившая в монастыре россиянка исчезла при загадочных обстоятельствах на Валааме

Жительница Екатеринбурга, которая жила на территории монастыря на острове Валаам, вышла на прогулку и пропала без вести, сообщает KP.RU. По информации издания, девушка исчезла после утренней службы 2 февраля.

В материале говорится, что поиски ведутся и на ближайших островах, куда можно добраться по льду. Знакомая пропавшей Натальи Простаковой рассказала, что она пришла в монастырь примерно полгода назад.

У нее была какая-то жизненная ситуация, из-за чего она долго находилась в поиске себя. В итоге пришла к вере. Она светлый и прекрасный человек. Отзывчивая. В сентябре, когда мы приехали, она с утра и до вечера постоянно была в храме. Работала церковницей — занималась уборкой, следила за подсвечниками. Жила с нами в келье, — сказала собеседница.

По мнению знакомой Натальи, та могла отправиться на прогулку. Она добавила, что пропавшая девушка часто уходила и не боялась гулять одна. Когда стало ясно, что послушница пропала, братья проследовали по ее следам на снегу, которые вели к Никольскому скиту и там обрывались.

