Прокуратура взяла на контроль пропажу туристов под Пермью

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление обстоятельств пропажи туристической группы, в которую входило пять человек. Ранее стало известно, что связь с путешественниками прервалась на территории Красновишерского муниципального округа.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с потерей связи с незарегистрированной туристической группой в Красновишерском муниципальном округе, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пять человек пропали в горах Урала во время поездки на снегоходах. Около недели назад группа отправилась из Уфы в Пермский край на личных автомобилях. Добравшись до деревни Золотанка неподалеку от Красновишерска, они пересели на снегоходы и направились в сторону гор. Туристы должны были вернуться в населенный пункт три дня назад, однако до настоящего времени о них ничего неизвестно.

До этого появилась информация, что группа туристов на снегоходах, переставшая выходить на связь в Пермском крае, не была зарегистрирована в МЧС. Спасатели ведут поиски пропавших в районе Красновишерского муниципального округа, куда уже выехали специалисты с беспилотниками.