Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:50

Прокуратура взяла на контроль пропажу туристов под Пермью

Прокуратура Пермского края контролирует поиск пропавших туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление обстоятельств пропажи туристической группы, в которую входило пять человек. Ранее стало известно, что связь с путешественниками прервалась на территории Красновишерского муниципального округа.

Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с потерей связи с незарегистрированной туристической группой в Красновишерском муниципальном округе,сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пять человек пропали в горах Урала во время поездки на снегоходах. Около недели назад группа отправилась из Уфы в Пермский край на личных автомобилях. Добравшись до деревни Золотанка неподалеку от Красновишерска, они пересели на снегоходы и направились в сторону гор. Туристы должны были вернуться в населенный пункт три дня назад, однако до настоящего времени о них ничего неизвестно.

До этого появилась информация, что группа туристов на снегоходах, переставшая выходить на связь в Пермском крае, не была зарегистрирована в МЧС. Спасатели ведут поиски пропавших в районе Красновишерского муниципального округа, куда уже выехали специалисты с беспилотниками.

пропажи
Пермский край
поиски
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.