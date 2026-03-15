15 марта 2026 в 17:34

Петербуржцы вышли на поиски знаменитого бобра

Жители Петербурга распереживались из-за пропажи бобра с Черной речки

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER/Global Look Press
В Петербурге пропал знаменитый бобр, который грыз деревья в элитном ЖК «Черная речка», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Соседи коллективно переживают за судьбу животного, ищут его и даже пытаются ломать лед, опасаясь, что бобр мог замерзнуть насмерть.

Однако биолог Павел Глазков призвал не поддаваться панике. По его словам, уплыть от своей хатки бобр не мог. Кроме того, ни один из комитетов животное не отлавливал — специалисты попросту не знают, что с ним делать потом. Как полагает эксперт, бобра-селебрити могло напугать паломничество людей к его дому.

Ранее владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков заявил, что причина небывалого ажиотажа вокруг капибар в России кроется в их разрекламированности и хорошей приручаемости. Он напомнил, что раньше о животных никто не знал, но потом о них стали писать песни и снимать мультфильмы.

Кроме того, панду Катюшу в Московском зоопарке поздравили с Днем панд. Учреждение 15 марта подготовило праздничную программу с торжественным вручением подарков животным, хотя сам праздник отмечается 16 марта.

