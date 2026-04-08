Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды Ученый Башинский: бобры оказывают положительное влияние на экосистемы водоемов

Бобры положительно влияют на экосистемы водоемов, рассказал «Москве 24» старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) Иван Башинский. Он отметил, что бобровые пруды полезны для окружающей среды.

А это новое место обитания для земноводных, рыб, моллюсков, планктона, а также растительности вокруг этого пруда, — рассказал Башинский.

По словам ученого, благодаря тому, что бобры изменяют гидрологический режим территорий, в прибрежной зоне сохраняется постоянное увлажнение почвы. Он подчеркнул, что таким образом происходит формирование уникальных биотопов.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что в России практически исчезли бобры местного происхождения. По его словам, канадские сородичи вытесняют российских из-за своей агрессивности и приспособленности к тяжелым условиям.