Эколог назвал неочевидный кризис в российской природе

В России практически исчезли бобры местного происхождения, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. По его словам, канадские сородичи вытесняют российских из-за своей агрессивности и приспособленности к тяжелым условиям.

В России почти не осталось бобров. То есть они есть, но завезенные канадские, которые полностью вытеснили российских в силу того, что они сильнее и лучше приспособлены, в том числе к жестокой среде. Все дело в том, что бобры из Канады немного крупнее, они более агрессивные и привыкли точить свои зубы о те деревья, которые произрастают в их естественной среде обитания, и в результате они стачивают наши заросли гораздо быстрее, — поделился Рыбальченко.

Он подчеркнул, что ущерб, причиненный канадскими бобрами, в настоящее время трудно оценить точно. Однако, по словам эколога, расселение этих животных, которое уже затронуло российские парки и городские лесопарки, вызывает повышенный интерес.

На северо-западе активно расселяют семейство бобров. Иногда это опасно для прохожих, поскольку эти животные подтачивают деревья и строят свои хатки. Приходится их выселять в безлюдные места. Эта проблема коснулась даже Москвы. Канадские бобры чужды нашей культуре. Для восстановления популяции российского вида нам необходимо отселять их в безопасные зоны и размножать, — заключил Рыбальченко.

