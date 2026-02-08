Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:59

В российском регионе почти исчезли санитары леса

В лесах Тамбовской области обнаружили всего 10 волков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В лесах Тамбовской области обнаружили всего 10 волков, рассказал ТАСС министр экологии и природных ресурсов области Дмитрий Сомов. По его словам, основным методом мониторинга для специалистов по-прежнему остается зимний учет хищников по следам на снегу, который и показал такие результаты.

По данным зимнего маршрутного учета 2025 года, на территории Тамбовской области учтено 10 особей волка. Следы их жизнедеятельности были зафиксированы в Бондарском, Пичаевском, Тамбовском и Рассказовском районах — по одной особи, а также в Моршанском районе — шесть особей, — сообщил собеседник агентства.

Волк является одним из ключевых символов региона. Выражение «тамбовский волк» официально зарегистрировано как товарный знак для многих видов местных товаров. Считается, что эта фраза стала широко известной в 1950 году после выхода фильма «Дело Румянцева», где один из персонажей восклицает: «Тамбовский волк тебе товарищ!»

Ранее сообщалось, что россиянка в Забайкалье увидела на своем участке волка и заколола его вилами. По ее словам, выгонять хищника на улицу, где могли находиться дети, она посчитала небезопасным.

