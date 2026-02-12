В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета

Финская ассоциация охотников Metsästäjäliitto платит вознаграждение за сбор волчьих экскрементов, сообщает Ilta-Sanomat. Отмечается, что образцы ДНК нужны для изучения популяции хищников.

Выплаты составляют от €50 до €100 (около 5–10 тыс. рублей). Больше платят за образцы с территорий, которые не учитывали при оценке численности волков в 2025 году.

Исполнительный директор ассоциации Яакко Силпола заявил, что эти данные нужны не только для оценки популяции хищников в стране, но и чтобы обосновать дальнейшее регулирование численности через охоту.

Собранные материалы обрабатывает Институт природных ресурсов Финляндии Luke. К началу февраля специалисты получили 871 образец ДНК, сбор продлили до конца месяца.

Для анализа используют не только фекалии, но и биоматериалы волков, добытых на охоте, отстрелянных по разрешению полиции или найденных мертвыми. В институте отметили, что особенно нужны образцы из юго-западной Финляндии и приграничного с Россией региона Кайнуу.

С 1 января 2026 года в Финляндии впервые за 10 лет разрешили охоту на волков в рамках квот. Сезон завершился 10 февраля, добыли 82 хищника при квоте в 100 особей. Охоту открывали на 15 территориях, в некоторых районах лимиты выбрали в первые дни января.

