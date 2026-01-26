Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Огромный волк устроил погоню за сноубордистом и попал на видео

«112»: волк устроил погоню за сноубордистом на горнолыжной трассе в Домбае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Волк выбежал на горнолыжную трассу и погнался за туристом, катавшимся на сноуборде в Карачаево-Черкесии, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел в Домбае. На кадрах видно, как зверь выскочил из-за деревьев и бросился в погоню за человеком.

Однако догнать спортсмена он не сумел. В то же время в администрации курорта назвали появившуюся в Сети информацию фейком. Там заявили, что волки в Домбае не водятся, а животное, пытающееся догнать туриста, оказалось простой собакой.

На видео запечатлена собака, у которой есть хозяин. Угрозы для гостей курорта не было, на территории Домбая волки не обитают, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Королеве лось показал язык проезжавшим мимо него россиянам. На кадрах видно, как животное переходит дорогу по пешеходному переходу. После этого лось обернулся, посмотрел на автомобили и быстро высунул язык.

До этого в Ленинградской области посреди заснеженного поля поймали страуса, сбежавшего с частной фермы. Хозяйка страуса держит ферму уже больше 10 лет. Вместе с беглецом живут еще два его сородича. Чтобы сбежать в следующий раз, птице придется постараться — хозяйка поставила на дверь доводчик.

