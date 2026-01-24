На заснеженных полях Ленобласти отловили страуса

В Ленинградской области посреди заснеженного поля поймали страуса, сбежавшего с частной фермы, пишет Telegram-канал «112». По его информации, птица устроила побег утром одного из новогодних праздников. Поймать ее удалось лишь спустя несколько часов.

В материале говорится, что хозяйка страуса держит ферму уже больше 10 лет. Вместе с беглецом живут еще два его сородича. Теперь, чтобы сбежать в следующий раз, страусу придется постараться — хозяйка поставила доводчик на дверь.

Ранее сообщалось, что в Самаре из цирка сбежал слон. Зверь выбрался на улицу в 21-градусный мороз. Несмотря на холодную погоду, слон прошелся по центру, в частности по улице Молодогвардейской в сторону сквера «Шанхай».

Позже выяснилось, что побег случился во время разгрузки животных. Слониху по кличе Марго напугали взрывы петард на горке неподалеку: напуганное животное сорвало с себя согревающие попоны и выбежало на улицы. Погоня за беглянкой в 21-градусный мороз длилась 10 минут. В цирке добавили, что Марго всего 17 лет, что по слоновьим меркам совсем немного.