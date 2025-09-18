Китаец более 10 лет передвигается по улицам города на «живом» транспорте

Житель Китая больше десяти лет использует страуса в качестве средства передвижения — эта птица может развивать скорость до 80 км/ч, легко обгоняя электромобили, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Мужчина ведет блог, в котором делится подробностями своей необычной жизни.

Страус весит больше 300 килограммов, и когда я говорю ему «сидеть», он садится на землю. Я вешу 68 килограммов, и когда я сажусь ему на спину, он может поднять меня по свистку, — сказал владелец животного.

Хуа уточнил, что согласно правилам дорожного движения Китая, езда на страусе по дорогам запрещена. Во время съемок видео для блога они тщательно обеспечивают максимальную безопасность для себя и окружающих.

Ранее Федеральный апелляционный суд Канады подтвердил решение об уничтожении 400 страусов на ферме в Британской Колумбии из-за угрозы распространения птичьего гриппа. Владельцы предприятия Universal Ostrich Farms Карен Эсперсен и Дэйв Билински безуспешно пытались оспорить постановление с декабря 2024 года, когда на ферме было зафиксировано заболевание птиц.