«Форма мести»: военэксперт о возможной цели атаки ВСУ на Воронеж

Атака Вооруженных сил Украины на Воронеж могла быть местью за удар России баллистической ракетой «Орешник» по объектам оборонно-промышленного комплекса противника, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он подчеркнул, что атака российской армии была избирательна и не привела к гибели людей, в то время как ВСУ всегда пытаются запугать мирных жителей РФ.

Воронеж, конечно, имеет стратегическое значение. Там находятся учебные заведения Воздушно-космических сил и военные производства. Поэтому там действительно есть объекты двойного назначения. То, что удары пришлись по жилым домам, и квартиры разрушены, — это говорит о том, что вместе с попыткой атаковать военные объекты были атакованы и гражданские. Это делается с целью запугать людей. Считаю, что это какая-то форма мести за тот удар «Орешником», который был нанесен. В отличие от Украины, удар «Орешником» не привел к гибели людей вообще. На Украине мэр выступал и сказал, что пострадавших нет. Это говорит о высокой точности этого оружия и избирательности целей, по которым мы наносим удары, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что ВСУ почти ежедневно атакуют гражданские объекты и мирных граждан России. По его мнению, таким образом они пытаются вызвать недовольство среди населения и дестабилизировать ситуацию в стране.

Украина все больше скатывается к тактике международного терроризма. Мы почти ежедневно замечаем, что страдают жилые дома, гибнут простые граждане, не имеющие никакого отношения к конфликту. Это указывает на то, что украинские власти целенаправленно выбирают тактику запугивания мирных граждан с целью вызвать их недовольство, протесты и последующую дестабилизацию обстановки внутри страны. Это известная тактика, применяемая не один раз в разных странах, ― резюмировал Кнутов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что умерла мирная жительница, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом. Атака произошла вечером 10 января.