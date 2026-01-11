Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 09:35

Врачи не смогли спасти пострадавшую при атаке на Воронеж

Гусев: умерла пострадавшая при атаке ВСУ на Воронеж женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Умерла жительница Воронежа, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом, рассказал губернатор региона Александр Гусев. Атака произошла вечером 10 января.

Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми, — сообщил он.

Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшей. В настоящее время в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Ранее губернатор рассказал, что беспилотники повредили семь многоэтажных и шесть частных домов. Одна из многоэтажек была еще не достроена. Также повреждены объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники. На месте продолжают работать оперативные службы, ситуация находится под контролем властей.

Вечером 10 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 33 украинских дрона. Над Воронежской областью уничтожено 17 БПЛА.

