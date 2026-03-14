В Японии обнародовали подробности запуска баллистической ракеты КНДР

Выпущенная со стороны Северной Кореи ракета приземлилась за границами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Страны восходящего солнца. Речь идет о баллистическом снаряде.

Также отмечается, что ракету северокорейские военные запустили в восточном направлении. Сеул продолжает анализировать данные о полете снаряда, включая его дальность.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела запуск снаряда в направлении Японского моря. В комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея уточнили, что специалисты допустили, что запущенный объект мог быть баллистической ракетой. Позднее береговая охрана Японии распространила информацию о том, что снаряд уже упал в море. Аналитики отметили, что действия Пхеньяна могли быть связаны с совместными военными учениями Южной Кореи и США под названием Freedom Shield, которые проходят с 9 по 19 марта.

До этого Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в провокационных действиях. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон отметила, что в ответ на стартовавшие совместные военные маневры КНДР готова рассмотреть возможность превентивного сверхмощного наступления. Проводимые учения создают угрозу безопасности региона.