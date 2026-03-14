14 марта 2026 в 08:10

В Японии обнародовали подробности запуска баллистической ракеты КНДР

NHK: ракета Северной Кореи упала за пределами экономической зоны Японии

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Выпущенная со стороны Северной Кореи ракета приземлилась за границами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Страны восходящего солнца. Речь идет о баллистическом снаряде.

Также отмечается, что ракету северокорейские военные запустили в восточном направлении. Сеул продолжает анализировать данные о полете снаряда, включая его дальность.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела запуск снаряда в направлении Японского моря. В комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея уточнили, что специалисты допустили, что запущенный объект мог быть баллистической ракетой. Позднее береговая охрана Японии распространила информацию о том, что снаряд уже упал в море. Аналитики отметили, что действия Пхеньяна могли быть связаны с совместными военными учениями Южной Кореи и США под названием Freedom Shield, которые проходят с 9 по 19 марта.

До этого Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в провокационных действиях. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон отметила, что в ответ на стартовавшие совместные военные маневры КНДР готова рассмотреть возможность превентивного сверхмощного наступления. Проводимые учения создают угрозу безопасности региона.

