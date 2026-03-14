14 марта 2026 в 08:00

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Северной Кореи запустили снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Там уточнили, что сейчас Сеул анализирует данные о полете снаряда, включая его дальность.

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского (Восточного) моря, — отметил источник.

Некоторые эксперты предположили, что это была баллистическая ракета. Позднее береговая охрана Японии сообщила, что снаряд уже упал. Аналитики подчеркнули, что такой шаг Пхеньяна мог быть связан с совместными учениями Южной Кореи и США Freedom Shield, которые проводятся с 9 по 19 марта.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын посетил военное предприятие и опробовал новый северокорейский пистолет. Вместе с ним в тире оружие тестировала его дочь Ким Чжу Э. Оружие получило высокую оценку за конструкцию, меткость и пригодность к боевому применению.

До этого сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила США и Южную Корею в провокации и пригрозила «превентивным сверхмощным наступлением» в ответ на начавшиеся совместные военные учения. По ее словам, маневры угрожают безопасности региона.

Южная Корея
КНДР
снаряды
Японское море
