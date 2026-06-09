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09 июня 2026 в 21:44

Город в Южной Корее может стать хабом для российских ресурсов

Мэр Ульсана предложил сделать южнокорейский город хабом для российских ресурсов

Город Ульсан Город Ульсан Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Избранный мэр южнокорейского города Ульсан Ким Сан Ук предложил сделать его перевалочным пунктом для экспорта российских энергоносителей в страны Северо-Восточной Азии, передает корреспондент ТАСС. По его словам, эта перспектива станет возможной при улучшении отношений между Россией и Южной Кореей.

Во время прошедших выборов я пообещал жителям Ульсана превратить город в энергетический хаб Северо-Восточной Азии. Я верю, что Ульсан — его порт и хранилища для нефти, нафты и природного газа — могут стать хабом для экспорта российских природных ресурсов не только в Республику Корея, но и в Японию и другие страны, — сказал политик на приеме в посольстве РФ в Сеуле.

Ульсан является крупным промышленным и портовым центром. В городе хранятся и перерабатываются большие объемы углеводородов, а также расположены судостроительные верфи Hyundai Heavy Industries и крупнейший в мире завод Hyundai Motor.

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует создать систему обнаружения и поражения угроз на базе искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны страны Ан Гю Бэк. По его словам, Сеул намерен развивать армию с опорой на современные технологии и беспилотные системы.

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