Город в Южной Корее может стать хабом для российских ресурсов Мэр Ульсана предложил сделать южнокорейский город хабом для российских ресурсов

Избранный мэр южнокорейского города Ульсан Ким Сан Ук предложил сделать его перевалочным пунктом для экспорта российских энергоносителей в страны Северо-Восточной Азии, передает корреспондент ТАСС. По его словам, эта перспектива станет возможной при улучшении отношений между Россией и Южной Кореей.

Во время прошедших выборов я пообещал жителям Ульсана превратить город в энергетический хаб Северо-Восточной Азии. Я верю, что Ульсан — его порт и хранилища для нефти, нафты и природного газа — могут стать хабом для экспорта российских природных ресурсов не только в Республику Корея, но и в Японию и другие страны, — сказал политик на приеме в посольстве РФ в Сеуле.

Ульсан является крупным промышленным и портовым центром. В городе хранятся и перерабатываются большие объемы углеводородов, а также расположены судостроительные верфи Hyundai Heavy Industries и крупнейший в мире завод Hyundai Motor.

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует создать систему обнаружения и поражения угроз на базе искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны страны Ан Гю Бэк. По его словам, Сеул намерен развивать армию с опорой на современные технологии и беспилотные системы.