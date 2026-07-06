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06 июля 2026 в 19:47

В Госдуме объяснили Европе, чем ЕС грозит атомная авантюра Украины

Депутат Колесник: удар ВСУ по Курской АЭС угрожает всей Европе

Курская АЭС-2 Курская АЭС-2 Фото: Пресс-служба Курской АЭС/РИА Новости
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Удар Вооруженных сил Украины по территории Курской АЭС-2 создает угрозу прежде всего для европейских стран, поскольку в случае аварии радиоактивное заражение распространится практически на весь континент, предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью Lenta.ru. Он напомнил, что реактор Чернобыльской АЭС не обладал высокой мощностью, однако эта катастрофа затронула и Европу.

Это важно не только для нас. Они, видимо, забыли, что не самый мощный реактор был в Чернобыле, а повреждение получила вся Европа, включая Шотландию и Норвегию. Сейчас под Курском это не так далеко от границы с Украиной. Если, не дай бог, что-то случится, радиоактивное заражение накроет практически всю Европу, — отметил депутат.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что в ночь на 6 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2. По словам главы госкорпорации, аналогичные попытки атак были предприняты и в отношении Смоленской и Ленинградской атомных станций.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн также заявил, что украинские силы предприняли попытку нанести удар по энергоблоку Курской АЭС-2. По словам руководителя региона, средствами ПВО были уничтожены 12 вражеских дронов, направлявшихся к городу Курчатову.

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