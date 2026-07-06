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06 июля 2026 в 19:41

Питание в «Макдоналдсе» не помешало паре из США дожить до 100 лет

News Channel 5: американская пара на протяжении 80 лет питается в «Макдоналдсе»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Супруги Джон и Джерри Кэррол из города Мерфрисборо американского штата Теннесси каждую пятницу на протяжении 80 лет питаются в «Макдоналдсе», сообщил телеканал Channel News 5. В этом году мужчине исполнился 101 год, а его жене — 100 лет.

Мы завтракаем здесь (в «Макдоналдсе» в Мерфрисборо. — NEWS.ru) по утрам каждую пятницу вместе с нашими друзьями. <...> Обычно мы берем яичный «Макмаффин» с сосиской, — заявил Джон Кэролл.

Работники ресторана быстрого питания рады, что у них есть такие необычные постоянные гости. Их визиты стали неотъемлемой частью атмосферы заведения в Мерфрисборо.

Джон Кэролл отметил, что регулярно занимается физическими упражнениями. В частности, он выполнял наклоны и касания пальцами рук пальцев ног. По его словам, он однажды смог 200 раз прикоснуться к ним.

Ранее врач общей практики, гериатр и нутрициолог Елена Павлова объяснила важность завтрака для людей. Она заявила, что он влияет на когнитивные способности человека. Утренний прием пищи определяет качество решений после ночного голода мозга.

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Макдоналдс
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