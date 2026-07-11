Глава «Вкусно — и точка» ответил, верит ли в возвращение McDonald’s в РФ Гендиректор «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s вряд ли вернется в Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, скорее всего, не вернется на российский рынок, сообщил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев. По его словам, которые приводит ТАСС, на это есть две причины — текущая геополитическая ситуация и смена потребительских предпочтений.

На мой частный взгляд, нет — и на то есть две очевидных причины, — отметил он.

В 2022 году McDonald’s объявил об уходе из России и продал свой бизнес местному франчайзи, который перезапустил сеть под брендом «Вкусно — и точка». С тех пор компания неоднократно заявляла, что полностью сосредоточена на развитии в России под новым названием. Официальных комментариев от головного офиса McDonald’s по поводу возможного возвращения не поступало.

Ранее российский президент Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса заявил, что Россия не собирается создавать особые условия для возвращения McDonald’s на внутренний рынок, даже если компания выразит такое желание. По его словам, иностранный бренд ушел из страны некорректно, а приоритет теперь отдается отечественным сетям.