Бургер, из которого ничего не вываливается: просто все складываю в булку — и на 5 минут в духовку

Бургер, из которого ничего не вываливается: просто все складываю в булку — и на 5 минут в духовку

Идеальный бургер, из которого ничего не вываливается, — это не мечта, а реальность, если следовать этому рецепту, где все ингредиенты просто складываются в булочку.

Возьмите круглые булочки для бургера, пожарьте котлеты из фарша. Также понадобятся майонез, чеснок, маринованные огурцы, плавленый сыр, помидор, репчатый лук и твердый сыр. Количество добавляйте — сколько нравится. У булочек срежьте верхнюю «шляпку» и удалите мякоть, получив чашечку. Смешайте майонез с измельченным чесноком, смажьте дно булочки, положите мелко рубленный огурец, затем котлету, на нее ломтик плавленого сыра, кружок помидора и кольцо лука, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 5 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить бургер по этому рецепту. Удивило, что при надкусывании начинка не вылезает по бокам, а остается на месте. Для дополнительного вкуса в начинку можно добавить бекон, грибы или что душе угодно.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый ужин в жару, — курица терияки без причудливых добавок.