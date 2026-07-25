Атаки ВСУ на мирных жителей будут продолжаться до тех пор, пока их разрешает Запад, заявил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, которые передает ТАСС, ни от ЕС, ни от Великобритании не стоит ждать соблюдения норм международного права.

Украинские фашисты в очередной раз продемонстрировали миру свой «фирменный террористический почерк» — бить по гражданским объектам, чтобы навредить и напугать максимальное количество мирных граждан. И они будут делать это до тех пор, пока западные кураторы не скажут им «стоп», — сказал Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки ВСУ в Кирилловке выросло до 12, еще 19 человек пострадали. Глава Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

Также заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ нанесли удар по Кирилловке из южной части страны. По его словам, украинские дроны могли лететь из-под Орехова.