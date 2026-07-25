Осужденный попросил ужесточить наказание из-за панических атак

В Санкт-Петербурге мужчина, осужденный за угрозу убийством на 250 часов обязательных работ, попросил судью ужесточить наказание в виде лишения свободы из-за «панических атак», которые у него якобы начались при отбытии приговора, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Лебедева отметила, что фигурант по имени Андрей успел отбыть 96 часов работ в ЖКС №1 Василеостровского района. Впоследствии он резко перестал выходить на обязательные работы.

Андрей пришел в суд и попросил заменить работы аж на лишение свободы, потому что от работы у него... панические атаки. Судья заменила осужденному обязательные работы на... принудительные! Ибо труд облагораживает! — написала Лебедева.

Ранее сообщалось, что Колт Грей, обвиняемый в массовой стрельбе в школе Апалачи в американском штате Джорджия, рассмеялся в зале суда во время показаний выжившей одноклассницы. Жертва в этот момент рассказывала о потере руки.