Стало известно, чего опасаются в странах Европы NYT: европейцы переживают, что станут зависимы от поставок газа из США

Жители стран Европы опасаются, что после отказа от российского газа они будут зависеть от американских поставок, начиная с 1 января 2027 года, сообщает издание The New York Times. Сейчас американские производители обеспечивают около двух третей европейского импорта сниженного газа. По данным издания, к концу десятилетия их доля может вырасти до 80%.

Как отмечается, сейчас отношения между США и Европой находятся на низшем уровне из-за разногласий по поводу конфликта Ирана и США, а также требований по Гренландии, что тревожит европейских чиновников. При этом представители нефтегазовой отрасли утверждают, что Вашингтон — надежный партнер по поставке газа.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был выгоден третьим странам, которые хотели навсегда разорвать энергетическую связь Берлина с Москвой. Парламентарий назвал отказ от российского газа и переход на дорогое американское сырье исторической ошибкой, наносящей ущерб Германии.

До этого стало известно, что Германии приходится платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году. По информации журналистов, причинами этого стали отказ от российских энергоресурсов и кризис на Ближнем Востоке.