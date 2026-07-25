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25 июля 2026 в 19:34

Стали известны результаты матча РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов»

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью на матче РПЛ в Москве

Бителло («Динамо М») и Фернандо Костанца («Крылья Советов») в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве Бителло («Динамо М») и Фернандо Костанца («Крылья Советов») в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Футболисты из московского «Динамо» сыграли вничью с соперниками из самарской команды «Крылья Советов» в рамках Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:0.

Это был первый матч «Динамо» после возвращения немца Сандро Шварца на пост главного тренера. Также Матвей Заика на этом турнире стал самым молодым главным арбитром за всю историю РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Балтикой» из Калининграда, а «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА.

Ранее стало известно о том, что норвежская футбольная ассоциация намерена подать жалобу в этический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в решение о дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогуна. Инцидент произошел перед матчем 1/8 финала ЧМ с командой Бельгии.

До этого в Уругвае автобус с фанатами футбольного клуба «Тигре» попал под обстрел после гостевого матча Южноамериканского кубка с уругвайским «Насьоналем». В результате пострадал один человек. Автобус с фанатами направлялся в Колонию из Монтевидео. Пострадавшего болельщика госпитализировали с ранением обеих рук.

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