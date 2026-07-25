Страшный пожар в многоквартирном доме унес жизни двоих детей и женщины В Ульяновской области двое детей и женщина погибли в результате пожара

Три человека, среди которых женщина и двое детей, погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по региону. Инцидент случился в селе Большие Ключищи.

По предварительным данным, погибла женщина 1950 года рождения, мальчик 2020 года рождения и девочка 2023 года рождения, — сообщили в региональном МЧС.

Как уточнили в прокуратуре региона, пожар произошел сегодня, 25 июля. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.

Ранее произошел пожар рядом с логистическим объектом Wildberries в Екатеринбурге. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который поднимался со стороны складов маркетплейса. На объекте провели плановую эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

До этого в США вспыхнул гидросамолет с 10 пассажирами на борту при попытке аварийной посадки у острова Вашингтон. Все люди выжили, однако один человек оказался в критическом состоянии, некоторые получили ранения.