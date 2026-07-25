Чемпион мира из сборной Аргентины объявил о завершении карьеры Чемпион мира в составе сборной Аргентины Отаменди завершил международную карьеру

Защитник «Ривер Плейт» Николас Отаменди в социальных сетях объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины после ЧМ-2026. 38-летний футболист подчеркнул, что уходит из национальной команды с высоко поднятой головой благодаря последним результатам.

Судьба распорядилась так, что моим последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, понимая, что команда отдала все силы до последней секунды, — написал Отаменди.

Отаменди входит в пятерку лучших игроков сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей (139), уступая среди действующих футболистов только Анхелю Ди Марии (145) и Лионелю Месси (207). В составе национальной команды Отаменди стал чемпионом мира в 2022 году, а также двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024).

Ранее сообщалось, что петиция с требованием дисквалифицировать сборную Аргентины с чемпионата мира по футболу собрала почти 29 млн подписей. В этой масштабной акции приняли участие болельщики из 170 стран мира.