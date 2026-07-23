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23 июля 2026 в 14:34

Футбольный матч в Уругвае завершился стрельбой по фанатам «Тигре»

Автобус с фанатами аргентинских футболистов обстреляли в Уругвае

Фото: Global Look Press
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В Уругвае автобус с фанатами футбольного клуба «Тигре» попал под обстрел после гостевого матча Южноамериканского кубка с уругвайским «Насьоналем», передает TyC Sports. В результате пострадал один человек.

Происшествие случилось после матча, завершившегося победой «Тигре» со счетом 3:0. Отмечается, что после финального свистка аргентинские спортсмены вынесли баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Аналогичный баннер также демонстрировали участники сборной Аргентины на чемпионате мира после победы над Англией.

По словам журналистов, автобус с фанатами направлялся в Колонию из Монтевидео. Пострадавшего болельщика госпитализировали с ранением обеих рук.

Ранее сообщалось, что приборы зафиксировали сейсмическую активность в Испании после гола сборной страны в финале чемпионата мира по футболу. По предварительной информации, причиной стали ликования тысяч болельщиков. Сигналы пришли с сейсмических станций, расположенных по всей стране. Испания победила Аргентину на чемпионате мира со счетом 1:0.

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