Футбольный матч в Уругвае завершился стрельбой по фанатам «Тигре» Автобус с фанатами аргентинских футболистов обстреляли в Уругвае

В Уругвае автобус с фанатами футбольного клуба «Тигре» попал под обстрел после гостевого матча Южноамериканского кубка с уругвайским «Насьоналем», передает TyC Sports. В результате пострадал один человек.

Происшествие случилось после матча, завершившегося победой «Тигре» со счетом 3:0. Отмечается, что после финального свистка аргентинские спортсмены вынесли баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Аналогичный баннер также демонстрировали участники сборной Аргентины на чемпионате мира после победы над Англией.

По словам журналистов, автобус с фанатами направлялся в Колонию из Монтевидео. Пострадавшего болельщика госпитализировали с ранением обеих рук.

Ранее сообщалось, что приборы зафиксировали сейсмическую активность в Испании после гола сборной страны в финале чемпионата мира по футболу. По предварительной информации, причиной стали ликования тысяч болельщиков. Сигналы пришли с сейсмических станций, расположенных по всей стране. Испания победила Аргентину на чемпионате мира со счетом 1:0.