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25 июля 2026 в 18:03

В Запорожье выросло число погибших от удара ВСУ мирных жителей

Балицкий: число жертв атаки ВСУ по Кирилловке увеличилось до 12

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Число погибших в результате атаки ВСУ в Кирилловке выросло до 12, еще 19 человек пострадали, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших. Никто не останется один на один со своей бедой. Мы окажем всю необходимую помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей, — заявил Балицкий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал уничтожить дроновые заводы Евросоюза для прекращения атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты РФ. Он отметил, что необходимо также поразить все логистические маршруты снабжения Киева оружием.

Также заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ нанесли удар по Кирилловке с южной части страны. По его словам, украинские дроны могли лететь из-под Орехова.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ударили по туристическим базам в Запорожской области ради дестабилизации России. По его словам, несмотря на безрезультатность тактики Киева, Москва нанесет удары возмездия.

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