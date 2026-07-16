Не надо включать духовку и стоять час над плитой: быстрый ужин в жару — курица терияки без причудливых добавок

Не надо включать духовку и стоять час над плитой: быстрый ужин в жару — курица терияки без причудливых добавок

Эта курица терияки — идеальный вариант для жарких летних дней, когда включать духовку совершенно невыносимо, а стоять у плиты часами нет ни сил, ни желания. Готовится блюдо из самых обычных продуктов из ближайшего супермаркета.

Для приготовления возьмите 600 г куриного филе, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. сахара, 3 зубчика чеснока, небольшой кусочек свежего имбиря, 2 ст. л. воды и 1 ч. л. крахмала. Нарежьте курицу на кусочки толщиной 2 см. Отдельно смешайте соевый соус, сахар, измельченный чеснок и тертый имбирь, затем добавьте воду с разведенным в ней крахмалом и размешайте. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите курицу в один слой, обжаривайте 3–4 минуты до золотистой корочки с одной стороны, переверните и жарьте еще столько же. Уменьшите огонь, залейте приготовленным соусом и готовьте, помешивая, около 2–3 минут, пока соус не загустеет.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить курицу по этому рецепту. Она получилась нежной, сочной, с балансом соленого и сладкого. Совет: для более насыщенной карамельной корочки в конце жарки добавьте в сковороду 1 ст. л. меда.

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