Если не съели прошлогодние закатки, самое время для салата «Тройка»: с маринованными огурчиками и печенью

Если не съели прошлогодние закатки, самое время для салата «Тройка»: с маринованными огурчиками и печенью

Салат «Тройка» готовится из доступнейших продуктов и поможет избавиться от старых закаток в холодильнике. Хороший вариант для хозяек, которые ценят время, сытность и отсутствие сложных рецептов.

Вам понадобятся: 500 г печени (какую больше любите, но куриная нежнее и готовится быстрее), 2 крупные луковицы, 4–5 средних маринованных или соленых огурцов, 3 ст. л. майонеза и соль по вкусу. Сначала промойте печень, удалите пленки и прожилки, отварите ее в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте длинной соломкой. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Маринованные огурцы нарежьте соломкой. В миске соедините все ингредиенты, добавьте майонез, посолите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав салат «Тройка», обратила внимание, что его можно подавать сразу теплым, как полноценное второе, или охлажденным — он одинаково хорош в любом виде. А если печень не варить, а обжарить, то она получится сочнее, с ароматной корочкой.

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