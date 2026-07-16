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16 июля 2026 в 15:30

Завернула баклажаны с морковью и орехами — подаю рулетики к ужину: рецепт от грузинского повара

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, запекаю их до мягкости, а пока они остывают, готовлю начинку из моркови, перца, лука и грецких орехов со специями — через час на столе рулетики, которые можно есть вместо ужина. Они получаются сытными, ароматными, с восточным акцентом: ореховая крошка в сочетании с овощами даёт густую, маслянистую текстуру, а пажитник и кориандр добавляют теплоту и пикантность. Баклажаны впитывают сок начинки, становятся нежными и тают во рту, а орехи приятно хрустят.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 баклажана (600 г), 2–3 моркови (300 г), 1 болгарский перец, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 100 г грецких орехов, ½ ч. ложки семян пажитника, ½ ч. ложки кориандра, соль, растительное масло, зелень. Баклажаны нарежьте пластинами 4–5 мм, посолите, через 10 минут промокните. Запекайте при 200°C 8–12 минут до румянца. Для начинки обжарьте лук, морковь и перец, добавьте измельчённые орехи, чеснок и специи, прогрейте. На каждый ломтик баклажана выложите начинку, сверните рулетиком. Дайте постоять в холодильнике 30 минут. Подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрутила эти рулетики на ужин — гости съели все и просили добавки, даже те, кто баклажаны не любит. Я уменьшила чеснок и добавила гранатовый соус при подаче. Кстати, вместо пажитника можно взять хмели-сунели. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
рулетики
Мария Левицкая
М. Левицкая
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