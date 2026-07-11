Кабачки в новом свете: 3 рецепта нарядных рулетиков с разными начинками

Сезон молодых кабачков — лучшее время для кулинарных экспериментов, и один из самых удачных — это тонкие рулеты с самыми разными наполнителями. Они хороши и в виде холодной закуски, и как горячее второе, и даже в роли сытного ужина без чувства тяжести. Мы собрали 3 рецепта рулетиков из кабачков с разными начинками, которые подойдут и для праздника, и для будничного перекуса!

Нежные рулеты из кабачков с творожным сыром и чесноком (холодная закуска)

Этот вариант не требует включения духовки — все готовится на сковороде за 20 минут. Мягкие рулеты из кабачков с творожным сыром и чесноком получаются настолько нежными, что исчезают с тарелки за считаные минуты. Вместо творожного сыра можно взять рикотту или любой мягкий сливочный сыр, а для свежести обязательно добавьте рубленую зелень — укроп, петрушку или базилик.

Ингредиенты:

кабачки молодые — 3 шт. (примерно 600 г);

творожный сыр (или рикотта) — 180 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп или базилик свежие — 4–5 веточек;

соль и черный перец — по вкусу;

масло растительное для жарки — 2 ст. ложки.

Как готовить:

Нарежьте вымытые кабачки вдоль на продолговатые пластины толщиной 3–4 мм — удобнее всего использовать овощечистку или длинный нож. Слегка присыпьте их солью и оставьте на 10 минут: так они станут мягче и не будут ломаться при скручивании. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте ломтики с обеих сторон до появления золотистых пятен (примерно по 2–3 минуты на сторону). Готовые полосы переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, и полностью остудите. Смешайте творожный сыр с измельченной зеленью и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчите и при необходимости досолите. Нанесите тонкий ровный слой начинки на каждую полоску, после чего плотно сверните рулет. Подавайте сразу же или храните в холодильнике до 12 часов.

Калорийность и польза:

на 100 г — примерно 120 ккал;

блюдо дает чувство насыщения за счет белка творожного сыра, а кабачки снабжают организм калием и растительными волокнами, которые поддерживают работу кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Сытные рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром (горячее блюдо) Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сытные рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром (горячее блюдо)

Этот вариант превращает овощную закуску в полноценное второе блюдо. Рулетики из кабачков с фаршем, томленые в томатном соусе под сырной корочкой, получаются сочными, ароматными и очень аппетитными. Вместо куриного фарша можно взять смесь говядины со свининой или индейку — технология остается неизменной.

Ингредиенты:

кабачки молодые — 2–3 шт. (всего около 500 г);

куриный фарш — 350 г;

лук репчатый — 1 средняя головка (80 г);

сыр твердый (например, российский или гауда) — 150 г;

соус томатный (пассата) — 300 мл;

соль и перец — по вкусу;

масло растительное для смазки формы — 1 ч. ложка.

Как готовить:

Нарежьте кабачки продольными пластинами толщиной 5 мм, посолите и дайте постоять 10 минут — затем промокните выделившуюся влагу салфеткой, чтобы рулеты не размокали при запекании. Мелко порубите лук и обжарьте его на сухой сковороде до прозрачности, остудите и смешайте с куриным фаршем. Приправьте солью и перцем — по желанию добавьте 1 ст. ложку вареного риса или сырое яйцо для сочности. На нижнюю часть каждой кабачковой пластины выложите ложку фарша, посыпьте частью тертого сыра и сверните рулет, закрепив швом вниз. Уложите заготовки в форму для запекания, залейте томатным соусом и присыпьте оставшимся сыром. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут — верх должен стать румяным и пузырящимся.

Калорийность и польза:

на 100 г — примерно 140 ккал;

благодаря сочетанию постного мяса и кабачков блюдо надолго утоляет голод, при этом не перегружает пищеварение, томатный соус добавляет ликопин — мощный антиоксидант, а клетчатка из овощей помогает организму легче усваивать белок.

Легкие рулетики из кабачков с помидорами и чесноком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Легкие рулетики из кабачков с помидорами и чесноком (закуска за 15 минут)

Идеальный выбор для жаркого дня, когда хочется свежести и минимума калорий. В этой версии рулетики из кабачков с помидорами и чесноком получаются сочными за счет мясистых томатов, а сырная или сметанная прослойка придает им нежную кремовость. Помидоры берите плотные, черри или сливки — они не дают лишнего сока и не размягчают кабачковую основу.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт. (около 400 г);

помидоры плотные — 2 шт. (200 г);

творожный сыр или сметана 20% — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец, свежая зелень — по вкусу;

масло растительное — 1 ст. ложка для обжарки.

Как готовить:

Нарежьте кабачки длинными лентами толщиной около 3 мм. Обжарьте их на сковороде с маслом до мягкости — по 2–3 минуты с каждой стороны, после чего дайте остыть на решетке или бумажном полотенце. Помидоры нарежьте тонкими полукольцами или брусочками толщиной 5 мм, удалив при необходимости слишком жидкую сердцевину. Соедините сыр (или сметану) с измельченным чесноком, рубленой зеленью, солью и перцем — перемешайте до однородности. На каждую кабачковую полосу нанесите сырную смесь, сверху разложите кусочки помидора и скрутите плотный рулет. Подавайте сразу после приготовления, можно слегка охладить.

Калорийность и польза:

на 100 г — примерно 85 ккал;

это самый низкокалорийный вариант из трех, дуэт кабачков и помидоров дает ударную дозу витамина С и калия, способствует выведению лишней жидкости и мягко стимулирует обмен веществ, не перегружая организм жирами.

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