5 лучших рецептов супа с грибами: просто, сытно, бюджетно

Горячий грибной суп — та самая домашняя классика, которая спасает в любую погоду и поднимает настроение в будни и праздники. В этой подборке — 5 лучших рецептов супа с грибами на любой вкус: от нежного сливочного до густого мясного. Выбирайте свой вариант и готовьте с удовольствием.

Сырный суп с грибами: нежная кремовая классика

Сырный суп с грибами покоряет бархатистой текстурой и благородным ароматом. Добавленный плавленый сыр делает бульон удивительно гладким, словно бархатным.

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

картофель — 300 г;

плавленый сыр — 200 г;

лук репчатый — 100 г;

морковь — 100 г;

вода — 1,5 л;

масло сливочное для жарки;

соль, перец, зелень.

Калорийность: 64 ккал на 100 г.

Полезные свойства: шампиньоны снабжают организм витаминами группы B, а сыр дает ценный кальций, который легко усваивается.

Как готовить: доведите картофель в кастрюле до полуготовности. На сковороде пассеруйте лук с морковкой, затем добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте, пока они не подрумянятся. Переложите зажарку в бульон. Плавленый сыр потрите на терке и вмешайте в суп, мешая венчиком до полного растворения. Варите еще 5 минут, приправьте солью и перцем, бросьте рубленую зелень.

Суп с сушеными грибами: концентрированный лесной аромат

Именно сушеные боровики дают тот самый яркий лесной аромат, который невозможно спутать ни с чем. Рецепт предельно прост, без обжарки — справится даже новичок.

Ингредиенты:

сушеные грибы (белые) — 40 г;

картофель — 700 г;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

вода — 2 л;

соль, перец, лавровый лист.

Калорийность: около 45 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сушеные белые грибы — настоящий кладезь растительного белка и грубой клетчатки, которая мягко стимулирует пищеварение.

Как готовить: залейте сухие грибы теплой водой и оставьте на 1,5–2 часа. Жидкость слейте, сами грибы нашинкуйте. Бросьте их в кипящую воду, варите 10 минут, затем засыпьте картофель брусочками, а также морковь и лук (соломкой). Продолжайте варку до мягкости картошки. В самом конце подсолите, поперчите и добавьте зелень.

Рецепт супа с грибами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суп с грибами и курицей: сытный и наваристый

Союз куриного бульона и шампиньонов дает насыщенный, плотный вкус — то, что нужно для обеда. Блюдо обеспечивает ощущение сытости, но при этом не перегружает желудок.

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

шампиньоны — 300 г;

картофель — 300 г;

плавленый сыр — 200 г (опционально);

лук и морковь — по 1 шт.;

вода — 1,5 л.

Калорийность: 138 ккал на 100 г.

Полезные свойства курятины: поставляет организму полноценный белок, а грибы выступают источником витамина D.

Как готовить: отварите куриное филе в чуть соленой воде около 20 минут, затем нарежьте кубиками. В этот же бульон выложите картофель. На отдельной сковороде обжарьте лук с морковкой и шампиньонами до румяной корочки. Переправьте овощи с грибами и мясо в бульон. Если решили добавить сыр — потрите его и введите в конце приготовления, помешивая до исчезновения комочков.

Суп с плавленым сыром и грибами: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суп с плавленым сыром и грибами: бюджетный сливочный вариант

Этот суп с плавленым сыром и грибами варится проще классического, но получается не менее душистым и уютным — прямо как в детстве.

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

картофель — 300 г;

плавленый сыр — 2 шт.;

лук и морковь — по 1 шт.;

вода — 1,5 л;

сливочное масло.

Калорийность: около 70 ккал на 100 г.

Полезные свойства: это блюдо богато калием и фосфором, необходимыми для сердца и костей.

Как готовить: сварите картофель до мягкости. Отдельно обжарьте лук, морковку и грибы, затем переложите в кастрюлю. Плавленый сыр предварительно подморозьте в холоде 10 минут (так он легче трется), натрите и введите в суп, активно размешивая, пока он полностью не разойдется. Осталось посолить и поперчить.

Суп с грибами и картошкой: простая деревенская классика

Суп с грибами и картошкой — это густое, наваристое первое, любимое многими поколениями. Без лишних деталей — только чистый вкус и сытость.

Ингредиенты:

грибы свежие (белые, шампиньоны или вешенки) — 200 г;

картофель — 3–4 шт. (около 400 г);

лук и морковь — по 1 шт.;

вода — 700 мл;

растительное масло — 2 ст. ложки;

соль, перец, зелень.

Калорийность: около 55 ккал на 100 г.

Полезные свойства: при низкой калорийности дает хорошую питательность, поэтому подходит даже для диетического питания.

Как готовить: сперва пассеруйте лук до прозрачности, затем отправьте к нему нарезанные грибы и жарьте минут 5 — пока не испарится выделившаяся влага. Добавьте тертую морковь, все залейте водой, дождитесь закипания и положите кубики картофеля. Варите 15–20 минут, пока картошка не станет мягкой. В финале посолите, поперчите и густо посыпьте зеленью.

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