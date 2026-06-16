Без уксуса и кислого привкуса: маринованные шампиньоны — едим в день приготовления

Без уксуса и кислого привкуса: маринованные шампиньоны — едим в день приготовления

С этим рецептом маринованные шампиньоны получаются ароматными и без кислого привкуса. Соевый соус и горчица в зернах придают грибам глубину и пикантность, а лук добавляет закуске свежесть.

Для приготовления понадобится: 500 г шампиньонов, 1 луковица, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. горчицы в зернах, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Рецепт: шампиньоны обжарьте на сковороде до золотистой корочки (или отварите 5 минут). В конце добавьте соевый соус и тушите 1 минуту. Переложите грибы в миску. Лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте к грибам. Добавьте горчицу, сахар и соль. Перемешайте. Уберите в холодильник, через 2 часа можно есть.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала этот рецепт маринада и дала совет: для большего вкуса и аромата добавьте в закуску зубчик давленого чеснока и веточку укропа.

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