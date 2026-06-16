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16 июня 2026 в 17:00

Без уксуса и кислого привкуса: маринованные шампиньоны — едим в день приготовления

Фото: D-NEWS.ru
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С этим рецептом маринованные шампиньоны получаются ароматными и без кислого привкуса. Соевый соус и горчица в зернах придают грибам глубину и пикантность, а лук добавляет закуске свежесть.

Для приготовления понадобится: 500 г шампиньонов, 1 луковица, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. горчицы в зернах, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Рецепт: шампиньоны обжарьте на сковороде до золотистой корочки (или отварите 5 минут). В конце добавьте соевый соус и тушите 1 минуту. Переложите грибы в миску. Лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте к грибам. Добавьте горчицу, сахар и соль. Перемешайте. Уберите в холодильник, через 2 часа можно есть.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала этот рецепт маринада и дала совет: для большего вкуса и аромата добавьте в закуску зубчик давленого чеснока и веточку укропа.

Ранее были названы 3 рецепта простых летних салатов без майонеза: из капусты, огурцов и помидоров.

Проверено редакцией
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рецепты
шампиньоны
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Без уксуса и кислого привкуса: маринованные шампиньоны — едим в день приготовления С этим рецептом маринованные шампиньоны получаются ароматными и без кислого привкуса. Соевый соус и горчица в зернах придают грибам глубину и пикантность, а лук добавляет закуске свежесть.
500 г шампиньонов
1 луковица
3 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. горчицы в зернах
1 ч. л. сахара
0,5 ч. л. соли
>
Шампиньоны обжарьте на сковороде до золотистой корочки (или отварите 5 минут). В конце добавьте соевый соус и тушите 1 минуту.
Переложите грибы в миску. Лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте к грибам. Добавьте горчицу, сахар и соль. Перемешайте.
Уберите в холодильник, через 2 часа можно есть.
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