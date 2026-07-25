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25 июля 2026 в 14:47

Это вам не фастфуд: готовлю сырные палочки по рецепту из XIV века — хрустящая закуска вместо бутербродов

Фото: D-NEWS.ru
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Готовлю популярную закуску, которая родом из Средневековья: сыр режу брусочками, макаю в жидкое тесто и жарю в масле. Главное — не дать сыру вытечь, и тогда у вас на столе идеальные тянущиеся палочки.

Ингредиенты

Сыр твердый — 300 г, мука пшеничная — 200 г, вода — 120 мл, яйцо куриное — 2 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю твердый сыр брусочками примерно 1х5 см. Самое сложное — выбрать сыр, который не вытечет при жарке, поэтому отправляю его в морозилку на 20 минут. Тем временем готовлю кляр: взбиваю яйца с холодной водой, солью и перцем, затем добавляю муку и перемешиваю до однородности. Накалываю каждый застывший брусок на вилку, обваливаю в муке (чтобы кляр не сползал), окунаю в тесто и отправляю в кипящее масло. Обжариваю со всех сторон до золотистого цвета — буквально пара минут. Подаю горячими, пока сыр внутри тянется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Главное открытие — морозилка решает все! Я заморозил нарезанные брусочки сыра на 20 минут, и они не расплылись в кляре, а остались ровными и аккуратными. Корочка получилась золотистой и хрустящей, а внутри — тягучая, горячая сердцевина. Рекомендую подавать с чесночным соусом, пока палочки не остыли.

Проверено редакцией
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