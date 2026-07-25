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25 июля 2026 в 16:24

Стало известно, сколько дронов ВСУ направили на Кирилловку

ВСУ направили около 25 беспилотников на Кирилловку в Запорожской области

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины направили порядка 25 беспилотников различных типов на поселок Кирилловка в Запорожской области за минувшую ночь, сообщила ТАСС замполит отряда «Сталинград» Центра специального назначения «БАРС-Сармат» ВС РФ Юлия Губанова. По ее словам, восемь дронов достигли целей и атаковали турбазы, часть была сбита мобильными огневыми группами.

По оперативным данным, за сегодняшнюю ночь порядка 25 беспилотников было направлено на Кирилловку. Восемь из них достигли цели. Три точно были сбиты нашими мобильными огневыми группами. <...> Остальные все либо полетели в море дальше, либо были поражены и упали где-то в море, — отметила Губанова.

Уточняется, что российские военные сбили разведывательный украинский беспилотник в небе над Кирилловкой в тот момент, когда специалисты разбирали завалы. Мобильные огневые группы продолжают прикрывать воздушное пространство над поселком.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке возросло до 11 человек, в том числе четверо детей, а количество пострадавших достигло 16, из которых пятеро — несовершеннолетние. По его словам, местонахождение еще восьми человек на текущий момент не установлено, аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

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