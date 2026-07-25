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25 июля 2026 в 16:44

Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина на саммите с Трампом

Токаев: Путин проявил дипломатическую гибкость на саммите в Анкоридже

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин проявил максимум дипломатической гибкости в ходе саммита РФ и США в Анкоридже на Аляске, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером в Омске, сообщили на сайте Кремля. Он также предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к «стамбульской формуле 2.0».

Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске, — сказал Токаев.

Встреча лидеров двух стран состоялась 25 июля в Омске, куда Путин и Токаев прибыли для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Переговоры российского президента с главой США Дональдом Трампом прошли на Аляске 15 августа 2025 года.

На встрече с Путиным Токаев также заявил, что категорически отказывается от роли посредника в российско-украинском кризисе. По его словам, Россия является великой державой, способной самостоятельно решать стоящие перед ней задачи без участия третьих сторон. Токаев подчеркнул, что в ходе стамбульских переговоров между Москвой и Киевом были достигнуты значительные результаты.

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