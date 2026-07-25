«Это должно было произойти»: вдова Янина рассказала об отношениях с сыном

Певица Дарья Клюшникова заявила о быстром взрослении 14-летнего сына Андрея. На мероприятии в Завидово «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» в разговоре с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что сейчас подросток проводит время в деревенском доме ее родителей под Воронежем.

Сын проводит лето в деревенском доме у родителей под Воронежем, с удовольствием там находится. У него там свои друзья, компания. Ему 14 лет, он находится в стихии взросления, пробует что-то новое. Недавно он гулял до 6:00, они смотрели футбол до 5:00. Я, конечно, каждый час писала: «где ты, что ты, как ты». Я понимаю, что это должно было произойти. Андрей молодец, он взрослеет каждый день. <...> с ним можно вести диалоги, мы выходим на разные компромиссы, — заявила исполнительница.

Ранее певица Ханна рассказала, что неизменными семейными традициями для нее остаются сбор грибов, вечера у камина и жарка маршмэллоу. Она отметила, что частота таких встреч зависит от ее рабочего графика.

Кроме того, народная артистка России Пелагея призналась, что особенно любит Республику Алтай и регулярно приезжает туда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Она выделила среди любимых мест города Дальнего Востока, а также Новосибирск, Красноярск, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Псков.